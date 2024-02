Stiri pe aceeasi tema

- Intr-un caz șocant petrecut in Italia, un barbat și-a ucis cu sange rece familia, lasand in urma un sfarșit tragic pentru soția sa și cei doi fii, in varsta de 16 și 5 ani. Giovanni Barreca, un zidar in varsta de 54 de ani, a comis o tripla crima brutala in localitatea Altavilla Milicia, langa Palermo.

- Romania e pe locul doi la comandat pizza – intrecem chiar si capitala Italiei la acest capitol. Astazi, de Ziua Internationala a Pizzei, am provocat un bucatar din Italia si unul de la noi sa prepare o Capriciossa, ca sa vedem daca mancam ce trebuie. Articolul Preparatul comandat de un barbat din Iasi de…

- Un barbat de 64 de ani, din Suraia, a decedat joi dimineata, pe DN2-E85, la iesirea din Focsani catre Garoafa, in urma unui accident rutier in care au fost implicate doua autoturisme si un TIR, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea. „La ora 02,50, politistii Serviciului Rutier au…

- Peste 50 de persoane si-au pierdut viata in Chile in urma incendiilor de padure care au lovit o regiune din centrul tarii in acest weekend. Oficialii au anuntat ca cel putin 1.200 de case au fost distruse de flacari, iar numarul poate creste intrucat focul se raspandeste in zonele turistice. Presedintele…

- O femeie de 53 de ani, din Italia, a fost condamnata la 1 an și 4 luni de inchisoare, pentru rele tratamente aplicate minorului, pentru ca și-a obligat fiica de 16 ani sa țina o dieta stricta, ca sa nu depașeașca niciodata 47 de kilograme, spunandu-i in permanența ca este „urata și grasa”. Tribunalul…

- Un barbat din Brașov și-a gasit – vineri seara – soția carbonizata in curtea casei, iar pe fiica moarta in casa, cu urme de strangulare.... The post Descoperirea șocanta a unui barbat din Brașov: și-a gasit soția carbonizata și fiica strangulata. Ipoteza polițiștilor: crima urmata de sinucidere appeared…

- Doua femei, mama si fiica, au fost gasite moarte, vineri seara, 15 decembrie, intr-o localitate din județul Brașov. Polițiștii cauta sa dezlege misterul tragediei, conform observatornews.... The post Descoperire macabra in Brașov. Un barbat și-a gasit soția carbonizata și fiica moarta appeared first…

- Un barbat din Ocnița a fost condamnat la patru ani de inchisoare, fiind acuzat de violența in familie, potrivit Procuraturii Generale a Republicii Moldova. Acesta și-ar fi amenințat soția și nepoții, iar pe fiica sa minora ar fi lovit-o peste fața, in timpul unui conflict.