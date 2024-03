Rusia şi China iau în considerare să amplaseze împreună pe Lună un reactor nuclear, anunţă Moscova Borisov, fost ministru adjunct al apararii, a declarat ca Rusia si China au lucrat impreuna la un program lunar, iar Moscova poate contribui cu expertiza sa in domeniul „energiei nucleare spatiale”. „Astazi, luam in considerare in mod serios un proiect – undeva la cumpana anilor 2033-2035 – pentru a livra si instala o unitate de energie pe suprafata lunara impreuna cu colegii nostri chinezi”, a declarat Borisov. Panourile solare nu ar fi capabile sa furnizeze suficienta energie electrica pentru a alimenta viitoarele asezari lunare, a spus el, in timp ce energia nucleara ar putea. „Aceasta este… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

