Un numar de 10.140 de vehicule electrice au fost inmatriculate in Romania, pe parcursul acestui an, iar modelul Dacia Spring se mentine in preferintele romanilor, reiese dintr-o analiza realizata de catre unul dintre cei mai importanti jucatori in domeniul mobilitatii electrice pe plan local. Conform Indexului Lektri.Co, parcul de vehicule electrice din Romania a trecut de 23.000 de unitati, in luna noiembrie fiind inmatriculate 915 astfel de vehicule, dintre care 12 vehicule comerciale LCV. Cu cele 459 de unitati inregistrate doar in luna noiembrie (50% din total), Dacia Spring se mentine, in…