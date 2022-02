Stiri pe aceeasi tema

- Președintele USR Dacian Ciolos ii cere fostului sau predecesor, Dan Barna, sa faca un pas in spate din partid si sa isi ia putin timp pentru a medita la situatia in care se afla. Ciolos afirma, vineri, intr-o postare pe Facebook, ca intelege neputinta lui Dan Barna si faptul ca acesta i-a fost greu…

- Liderul USR Dacian Ciolos sustine ca nu intentioneaza sa plece din partid si nici sa-si faca grupuri separate in Parlament sub denumirea PLUS, acuzandu-si colegii de raspandirea de stiri false. El admite, insa, ca la sedinta de joi seara a existat o discutie pe tema separarii grupurilor parlamentare.…

- USR e in razboi total. Dacian Cioloș a amenințat cu demisia din funcția de președinte al partidului, daca programul sau, in care pregatește mai multe schimbari, nu va fi acceptat de conducerea formațiunii. Dan Barna i-a dat imediat replica pe Facebook, spunandu-i lui Cioloș ca “vrea un partid pe persoana…

- USR cere demiterea de urgența a lui Florin Roman, ministrul Cercetarii și Digitalizarii. Dacian Cioloș: “Domnule prim-ministru Ciuca, va cer sa faceți curațenie in cabinetul dumneavoastra și sa ne aratați ca nu susțineți furtul și nu va bateți joc de comunitatea cercetatorilor romani”, se arata in comunicatul…

- In timp ce președintele USR, Dacian Cioloș, a mers la Alba Iulia de Ziua Naționala, colegul sau de partid, Dan Barna, și-a petrecut ziua de 1 Decembrie la Piatra Neamț, alaturi de cațiva membri ai formațiunii și de familie. Aflat la Alba Iulia, Ciolos a declarat ca momentul 1 Decembrie 1918 reprezinta…

- USR nu participa, miercuri, la recepția de la Palatul Cotroceni, oferita de președintele Klaus Iohannis, cu ocazia Zilei Naționale a Romaniei. De altfel, președintele formațiunii, Dacian Cioloș, nu a primit o invitație la recepție, ci doar alți membri ai partidului. Invitații au primit doar membrii…

- Fostul ministru al Transporturilor, Catalin Drula, a reacționat, miercuri, dupa demiterea directorului general al Metrorex, Ștefan Paraschiv, aratand ca PNL l-a dat afara pe omul care a pus “ranga” pe cartelul de la metrou. “De ce sa se lupte PNL cu mafia din subteran? Și ei, și PSD-ul au coabitat cu…

- Președintele USR, Dacian Cioloș, susține ca exista posibilitatea de a renegocia Programul Național de Redresare și Reziliența (PNRR), așa cum și-ar dori PSD. Insa doar in 2023, iar asta ar insemna ca totul sa se reia de la zero. ”Eu le doresc succes, sa-l renegociere. Pentru domnul Cițu ar fi penibil,…