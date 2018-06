Stiri pe aceeasi tema

- La doar 14 ani, un baiat s-a spanzurat in Satulung, Maramureș, dupa ce i-ar fi fost confiscat telefonul mobil. Adolescentul a fost gasit mort intr-o magazie cu lemne, dupa ce iși amenințase parinții ca iși va pune capat zilelor. Nimeni nu l-a crezut in stare ca va recurge la gestul extrem. Baiatul locuia…

- Incidentul s-a petrecut in zona Valea cu Pesti de pe Transfagarasan. Adolescentul a sunat apoi la 112, iar o echipa medicala a ajuns rapid la fata locului. Tanarului i s-a administrat ser antiviperin la spitalul din Curtea de Arges. Starea lui e stabila, dar chiar si asa, el a fost transportat…

- Ionela Prodan s-a stins din viața in urma cu o saptamana, insa subiectul averii nu s-a deschis pana in acest moment. Potrivit unor surse, se pare ca Anca i-a cedat totul Anamariei Prodan, deoarece este sora mai mare și știe cel mai bine cum s-o managerieze. „Anca, sora Anei, a plecat…

- Un copil de 13 ani din Germania a descoperit o comoara in timp ce se juca. Baiatul explora o insula impreuna cu un arheolog amator cand, la un moment dat, a descoperit un obiect din metal. Deși la...

- Doliu pentru folclorul romanesc. S-a stins din viata o indragita cantareata de muzica populara, ce ducea cu ea o boala grea de zece ani. Cantareata de muzica populara si fosta asistenta medicala de la Spitalul Sfantul Ioan, Viorica Batan, a murit pe 1 aprilie, pe un pat de spital. Viorica Batan a murit…

- Artista a primit, recent, un cadou care a emoționat-o profund. Maria Constantin me-a aratat ca in geanta poarta tot timpul o inimioara din hartie, cu un mesaj de suflet. Maria Constantin are un baiat, Codrin, in varsta de 9 ani, din prima sa casnicie. Cei doi, mama și fiu, nu locuiesc impreuna. Artista…

- Stefan Barabas, fiul directorului de la Spitalul Municipal din Oradea, a murit joi seara din cauza unei raceli. Joi seara, in jurul orei 21, baiatul s-a dus la parinții lui și le-a zis ca nu se simte bine. Acestia au banuit ca e vorba de o raceala, dar cand i-au dus medicamente, l-au gasit…