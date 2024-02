Stiri pe aceeasi tema

- Holograf a implinit 40 de ani de spectacol! Dan Bittman a avut parte de un concert emoționant alaturi de Andra, Ana Odagiu și Alina Eremia. In exclusivitate pentru Star Matinal de la Antena Stars, celebrul cantareț a facut declarații despre spectacolul de senzație de la Sala Palatului. Iata ce a transmis…

- In exclusivitate pentru Star Matinal de la Antena Stars, Feli Donose a vorbit despre lecțiile importante pe care le-a invațat, dupa ce ea și tatal fetiței sale s-au desparțit. Artista este foarte atenta la tot ce o inconjoara. Iata ce declarații a facut cantareața cu privire la acest subiect!

- Maia Morgenstern a marturisit ca 2023 a fost un an destul de dificil pentru ea și a avut parte de momente frumoase, dar și de necazuri. Actrița a invațat o mulțime de lecții din anul ce tocmai s-a terminat.Invitata recent in platoul emisiunii „Star Matinal” de la Antena Stars, indragita actrița și-a…

- Inceputul anului 2024 a adus momente de bucurie in viața Larisei Iordache. Fosta gimnasta de la noi a fost ceruta in casatorie de iubitul ei, Cristian Chirița. Acum, dupa acest pas important, antrenoarea a vorbit, exclusiv pentru Antena Stars, despre marele eveniment de nunta. Iata cand va imbraca Larisa…

- Oana Ionița a avut parte de un 2023 plin de incercari, mai ales dupa divorțul de tatal copiilor sai. Cantareața a marturisit, in cadrul unui interviu, acordat pentru Antena Stars, cum a resuit sa faca fața problemelor și ce planuri are pentru 2024!

- Marcel Pavel va suferi prima lui operație estetica in luna ianuarie. Artistul in varsta de 64 de ani face intervenția la recomandarea medicilor. In varsta de 64 de ani, Marcel Pavel este admirat de mulți fani pentru forma fizica pe care o are de ani de zile. Artistul a recunoscut ca niciodata nu a facut…

- In exclusivitate pentru Star Matinal de la Antena Stars, Alessia și fiul ei, Alvin, au oferit un interviu emoționant. Artista a vorbit despre cat este de stricta cu baiatul ei. Iata ce declarații au facut cei doi!