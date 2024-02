Stiri pe aceeasi tema

- Claudia Patrașcanu a dezvaluit ca nu are nimic din numele ei, iar casa și mașina sunt pe numele mamei sale. Artista iși caștiga banii din muzica și incearca sa le ofere copiilor ei o viața frumoasa.Claudia Patrașcanu, in varsta de 43 de ani, s-a mutat recent intr-o vila impresionanta din Constanța și…

- Oana Roman a dezvaluit cum și-a gasit puterea in momentele grele din viața ei. Vedeta are un sprijin de nadejde și reușește sa treaca peste clipele complicate. Ce a marturisit, in exclusivitate pentru Antena Stars.

- Oana Ionița a avut parte de un 2023 plin de incercari, mai ales dupa divorțul de tatal copiilor sai. Cantareața a marturisit, in cadrul unui interviu, acordat pentru Antena Stars, cum a resuit sa faca fața problemelor și ce planuri are pentru 2024!

- Alexandra Stan este una dintre artistele care s-a confruntat o lunga perioada din viața cu depresia. Succesul a jucat un rol important in situația dificila pe care a dus-o cu depresia. Iata cum a reușit sa faca artista fața acestei probleme!

- Nea Marin a fost intotdeauna sprijin de soție in cariera, care s-a ocupat de copii și l-a lasat pe el sa se ocupe de partea financiara. In exclusivitate pentru Star Matinal de la Antena Stars, dansatorul a vorbit despre partenera lui de viața. Iata cat de mult l-a ajutat susținerea Mioarei pe celebrul…

- Viața de artist este plina de suișuri și coborașuri. Pe langa faima, mulți dintre ei se confrunta cu diferite probleme de sanatate. Nicu Paleru a reușit sa scape de atacurile de panica dupa ce a consultat un psiholog, iar acum soția lui se ocupa de tot programul pe care il are.

- Dan Bittman, in varsta de 61 de ani, a dezvaluit motivul pentru care nu și-a dorit sa se casatoreasca niciodata. Cantarețul a avut o relație de 25 de ani cu Liliana Ștefan, femeia cu care impreuna are trei baieți. Casatoria nu a fost niciodata o prioritate pentru Dan Bittman, deși a avut o relație de…

- Claudia Patrașcanu spune ca a fost dintotdeauna o persoana cu frica de Dumnezeu și ca, la randul ei, i-a invațat pe cei doi baieți sa aiba credința. Artista este recunoscatoare pentru tot ce i-a oferit divinitatea, inclusiv pentru acele momente dificile care, in timp, s-au transformat in lecții.