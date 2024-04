Stiri pe aceeasi tema

- Gina Pistol și Smiley reușesc sa imbine utilul cu placutul. Artistul este ocupat cu muzica in Bali, in timp ce prezentatoarea TV se bucura din plin de vacanța. Cei doi sunt pentru prima data in aceasta destinație exotica și sunt convinși ca vor reveni.

- Smiley și Gina Pistol sunt in Bali, dar artistul nu se bucura de o vacanța la soare, el e acolo la munca. In schimb, Gina Pistol are grija sa iși organizeze programul dupa bunul plac, se plimba des și descopera locuri noi. In urma cu aproximativ o saptamana, Smiley și Gina Pistol au plecat din Romania…

- Care este secretul casniciei lui Smiley cu Gina Pistol. Detalii neștiute pana acum! Iata cum a evoluat povestea de iubire dintre cei doi indragostiți. Artistul și-a gasit fericirea și liniștea in brațele cunoscutei prezentatoare TV.

- Laura Cosoi se pregatește sa devina mama pentru a patra oara și spune ca nu i-a fost deloc la primei fiice, atunci cand toata lumea voia sa ii dea sfaturi despre creșterea copilului. Vedeta a declarat ca nu a avut bona și nici sprijin mereu din partea parinților, care locuiesc departe de București.

- Cucu de la Noaptea Tarziu are parte de o relație plina de iubire alaturi Rebeca, tanara care i-a pus inima pe jar. Cei doi au planuri mari impreuna și urmeaza sa lanseze un brand. PE langa relația de cuplu, vor deveni și parteneri in afaceri, astfel ca responsabilitatea va crește radical.

- Constantin Zamfirescu sau Gogoașa a trecut prin momente extrem de grele in timpul vieții sale. Actorul s-a confruntat cu un diagnostic crunt, dar și moartea fiicei sale, Anastasia, insa a reușit sa vada lucrurile frumoase din jurul sau. A povestit, in cadrul matinalului de la Antena Stars, despre secretele…

- Smiley și Gina Pistol se afla acum in America, in Los Angeles, acolo unde imbina utilul cu placutul. Se bucura de o vacanța binemeritata, insa artistul are și de munca, merge la studioul de inregistrari, unde face muzica alaturi de mai mulți compozitori. In urma cu aproximativ o saptamana, Smiley, Gina…

- Gina Pistol și-a luat prin surprindere fanii! Cand toți credeau ca a gasit tunsoarea la care nu va renunța niciodata, fosta prezentatoare a trecut printr-o transformare radicala! Soția lui Smiley s-a tuns scurt, iar schimbarea a luat-o prin surprindere!