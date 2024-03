De 8 martie, in ziua in care toate femeile din lume sunt sarbatorite, redacția Spynews.ro le-a pregatit o surpriza uriașa mamelor prezentatorilor de la Star Matinal! Iata cum arata și ce frumoase sunt femeile care le-au dat viața prezentatorilor care aduc cele mai noi știri, in fiecare dimineața, la Antena Stars!