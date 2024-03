Stiri pe aceeasi tema

- Laura Cosoi se pregatește sa devina mama pentru a patra oara și spune ca nu i-a fost deloc la primei fiice, atunci cand toata lumea voia sa ii dea sfaturi despre creșterea copilului. Vedeta a declarat ca nu a avut bona și nici sprijin mereu din partea parinților, care locuiesc departe de București.

- Andreea Marin este o susținatoare a femeilor și un exemplu demn de urmat de feminitate și eleganța. Vedeta le-a transmis tuturor femeilor din Romania un mesaj emoționant și a dezvaluit care este cel mai important marțișor pe care l-a primit pana acum!

- Mioara Roman va fi inmormantata astazi, 26 februarie 2024, la Cimitirul Reinvierea. Oana Roman a avut mai multe cerințe cu privire la acest eveniment tragic și le-a discutat pe toate cu Gabriela Lucuțar. Iata ce detalii importante a divulgat organizatoarea catre Antena Stars!

- Pe Mirela Vaida o știe toata lumea, insa nu toata lumea știe ce face inainte de a ajunge in fața camerelor, la Acces Direct. Cum se descurca prezentatoarea TV atunci cand vine vorba de copiii ei. Ce a marturisit, in exclusivitate pentru Antena Stars.

- Constantin Zamfirescu sau Gogoașa a trecut prin momente extrem de grele in timpul vieții sale. Actorul s-a confruntat cu un diagnostic crunt, dar și moartea fiicei sale, Anastasia, insa a reușit sa vada lucrurile frumoase din jurul sau. A povestit, in cadrul matinalului de la Antena Stars, despre secretele…

- Invitata in platoul Știrilor Antena Stars, Carmen Bruma a vorbit despre secretul unei siluete perfecte. Vedeta a spus care sunt pașii pe care ii urmeaza de ani buni și cum reușește sa se mențina intr-o forma de invidiat.

- Oana Roman a dezvaluit cum și-a gasit puterea in momentele grele din viața ei. Vedeta are un sprijin de nadejde și reușește sa treaca peste clipele complicate. Ce a marturisit, in exclusivitate pentru Antena Stars.

- Jucatoarea romana de tenis Jaqueline Cristian a fost invinsa de chinezoaica Xiyu Wang cu 6-1, 5-7, 7-6 (7/3), luni, in prima runda a turneului WTA 250 de la Auckland (Noua Zeelanda), dotat cu premii totale de 267.082 de dolari americani, scrie Agerpres.Wang (22 ani, 71 WTA) s-a impus dupa aproape…