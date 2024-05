Stiri pe aceeasi tema

- Dupa succesul pe care Nicolae Guța l-a inregistrat in urma live-ului facut pe TikTok de curand, Narcisa Balaban, fosta iubita și mama unuia dintre copiii manelistului, a avut o reacție acida. "Actrița principala" l-a pus la zid pe cel care i-a fost candva iubit.

- Culița Sterp se numara printre donatorii de baza ai lui Nicolae Guța! Manelistul a platit aproximativ 10.000 euro pentru dedicații pe TikTok, dar nu regreta niciun ban! Culița Sterp a dezvaluit ca inclusiv el face bani de pe urma melodiilor lui Nicolae Guța, caci le canta destul de des!

- Una calda, una rece pentru Nicolae Guța. Dupa succesul de care s-a bucurat dupa ce a facut live pe TikTok, manelistul a ajuns in vizorul celor de la FISC. Inspectorii ANAF fac verificari dupa ce cantarețul ar fi primit, prin aplicație, donatii de aproape 200.000 de dolari.

- Nicolae Guța a doborat orice record, in urma cu cateva zile, pe TikTok, atunci cand a strans o suma uriașa, dupa ultimul live. Chiar și așa, manelistul pare ca vrea sa ramana un om modest, lucru apreciat de fani.

- Care este prima reacție a lui Nicolae Guța, dupa ce a batut recordul pe TikTok. Manelistul a incasat din donații, in doar patru ore de live. Iata ce a marturisit cunoscutul cantareț, in exclusivitate pentru Xtra Night Show.

- E scandal mare intre Narcisa Balaban și Nicolae Guța. Cei doi foști parteneri iși arunca cuvinte dure, iar acum și manelistul vine cu reacția exclusiva pentru Spynews.ro, dupa ce mama copilului sau a facut acuzații la adresa lui. Ce ii transmite Nicolae Guța și ce spune cantarețul despre cea care i-a…

- Narcisa Balaban lanseaza noi acuzații grave la adresa lui Nicolae Guța. Fosta partenera a interpretului de muzica de petrecere declara ca acesta vrea sa il intoarca pe Alberto, fiul pe care cei doi il au impreuna, impotriva sa. Iata declarațiile disperate ale Narcisei Balaban!

- Dupa declarațiile facute de Narcisa Balaban, Nicolae Guța a ieșit la atac și i-a prezentat fostei sale iubite adevarul despre situația fiul lor in ceea ce privește cariera muzicala. Iata ce spune artistul despre talentul pe care il are Alberto in muzica!