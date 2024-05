Stiri pe aceeasi tema

- Adrian Mititelu Jr. a ajuns la spital, dupa ce s-a intoxicat cu antidepresive. Fiul patronului de la FC U Craiova a fost foarte afectat de performanțele echipei lui in timpul meciului cu Dinamo și ar fi luat pastile pentru a se calma, potrivit spuselor tatalui lui. Se pare ca nici in urma cu cateva…

- Paparazzii celui mai tare site de știri mondene, Spynews.ro, reușesc sa surprinda imagini senzaționale cu vedetele din Romania. Adrian Minune cunoaște foarte bine sintagma “mama la copii și pofta inimii” și pare ca versul a fost scris pentru el. In ce ipostaze de senzație a fost surprins manelistul!

- Florin Salam a revenit in lumina reflectoarelor! Dupa o lunga perioada in care a fost vazut doar pe la secțiile de poliție, de aceasta data manelistul s-a intors la concerte. A onorat patru evenimente, toate in aceeași seara! Iata cum se simte, dupa ce a revenit pe scena!

- In urma cu o zi, romii din București au petrecut la un concert organizat special de ziua lor. Cel care a facut atmosfera a fost nimeni altul decat Florin Salam! Dincolo de distracție, regele manelelor a creat un moment special și i-a cantat unei bunicuțe, pe care a emoționat-o pana la lacrimi!

- Florin Salam s-a intors la secția de poliție, la doar o saptamana de cand a fost reținut. Manelistul a facut declarații despre ceea ce se intampla in dosarul de inșelaciune, in care este suspect, și a marturisit ca exista oameni care ar dori sa ii faca rau. Regele manelelor a fost mai sincer ca niciodata.

- Potrivit Știrile Antena Stars, un apropiat de-al lui Florin Salam a vorbit despre scandalul in care artistul este implicat. „Regele manelelor” are grave probleme cu legea. Iata cum a ajuns celebrul cantareț de manele sa fie reținut pentru inșelaciune!

- Florin Salam iși planifica in cel mai mic detaliu concertele. Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, au surprins imaginile care dovedesc faptul ca manelistul nu lasa pe maine ce poate face azi. Ia notițe indiferent de ora și locație și prefera sa nu scape niciun detaliu.

- Dupa cateva ore de audieri, Roxana Dobre a plecat de la Parchetul de pe langa Tribunalul Dambovița. Joi dimineața, Florin Salam s-a trezit cu poliția la ușa, iar pe numele lui a fost pus in aplicare un mandat de aducere. Manelistul a fost audiat intr-un dosar de inșelaciune!