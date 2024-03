Stiri pe aceeasi tema

- Nicolae Guța și-a tatuat in urma cu mai mulți ani numele tatalui sau. Manelistul a surprins pe toata lumea atunci cand a aparut, pentru prima data cu desenul pe piele de pe frunte. Unii l-au judecat, spunand ca nu a vrut sa faca altceva decat sa iasa in evidența.

- Fiul lui Nicolae Guța, Alberto, ii calca pe urme tatalui. Inca din copilarie avea o inclinație catre muzica, iar de curand a facut un pas important in acest sens, asta dupa ce a lansat o piesa in colaborare cu parintele lui.

- Dupa ce a surprins pe toata lumea cu cererea in casatorie pentru noua iubita, Nicolae Guța a vorbit și despre relația pe care fiul lui, Alberto, o are. Iata care este relația pe care o are manelistul cu nora sa!

- Tzanca Uraganu le-a declarat „razboi” reprezentanților unei companii de telefonie mobila. Manelistul susține ca s-a trezit de nenumarate ori in situații neplacute din cauza firmei respective și are de gand sa acționeze pe cale legala, dupa ultima intamplare.

- ”Daca ești laș și incapabil, acuza-i pe alții de același lucru. Evidențele sunt irelevante, scopul este sa deturnezi adevarul. Sau intr-o formulare mai celebra - „intotdeauna acuza-i pe alții de propriile tale pacate”. Este ceea ce face cu consecvența Oana Sivache, șefa ASSMB și subordonata lui Vlad…

- Tanarul este indignat de reacțiile și acuzațiile care au venit in lanț dupa moartea tatalui sau. Intr-un mesaj postat pe Facebook, baiatul ii ataca pe cei care l-au acuzat pana acum pe tatal sau ca este mana criminala din spatele tragediei de la Tohani. Tanarul a adaugat, de asemenea, ca tatal sau a…

- Dumitru Dragomir a vorbit despre situația prin care trece Irinel Columbeanu. Fostul șef al Ligii Profesioniste de Fotbal a declarat ca nu are nicio mila fața de fostul afacerist pentru situația in care a ajuns din punct de vedere financiar.Irinel Columbeanu a fost candva unul dintre cei mai bogați…

- Unde se duc banii pe care ii platim pentru sanatate? Situația de la CNAS este o bataie de joc nu numai la adresa pacienților care au nevoie de servicii medicale, ci și la adresa contribuabililor care platesc 10% contribuții la asigurarile de sanatate.Schimbarile dese de leadership din cauza presiunilor…