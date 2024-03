Stiri pe aceeasi tema

- Narcisa Balaban lanseaza noi acuzații grave la adresa lui Nicolae Guța. Fosta partenera a interpretului de muzica de petrecere declara ca acesta vrea sa il intoarca pe Alberto, fiul pe care cei doi il au impreuna, impotriva sa. Iata declarațiile disperate ale Narcisei Balaban!

- Sorina Guța a fost la un pas de moarte, iar medicii nu ii mai dadeau șanse de supraviețuire. Fosta partenera de viața a lui Nicolae Guța a ajuns la spital in coma, starea sa fiind extrem de grava. Ca printr-o minune a reușit sa traiasca, iar acum face declarații in exclusivitate pentru Spynews.ro despre…

- Dupa declarațiile facute de Narcisa Balaban, Nicolae Guța a ieșit la atac și i-a prezentat fostei sale iubite adevarul despre situația fiul lor in ceea ce privește cariera muzicala. Iata ce spune artistul despre talentul pe care il are Alberto in muzica!

- Gabi Badalau se apara de acuzele care ii sunt aduse. Iubitul Biancai Dragușanu considera ca fosta soție iși dorește mai multa notorietate, motiv pentru care a inceput un nou scandal. El adauga ca fosta partenera, Claudia Patrașcanu și mama ei sunt persoane conflictuale și nu se ințeleg nici cu vecinii.

- Dupa ce a fost acuzat ca a atacat o femeie intr-o camera de hotel din București, Florin Salam are noi probleme cu legea. Joi dimineața, manelistul a fost ridicat de polițiști și dus la secție. De ce este audiat. Noi probleme cu legea pentru Florin Salam Dupa ce a fost acuzat ca a atacat o […] The post…

- In exclusivitate pentru Spynews.ro, site-ul numarul 1 de știri mondene din Romania, Florin Salam a facut noi declarații in scandalul in care este implicat. Manelistul dezmite acuzațiile tinerei care a spus ca a fost batuta de el. Iata cum se apara „Regele Manelelor”!

- Partidul Umanist Social Liberal se delimiteaza de o serie de afirmații aparute in presa, la adresa ministrului Energiei, Sebastian Burduja. Despre acesta s-a spus ca ar fi protejatul și favoritul unor importanți oameni din Romania, printre care Marcel Cio

- Avem prima reacție a Ralucai Pastrama, in exclusivitate pentru Spynews.ro, dupa ce s-a aflat ca divorțeaza din nou! Fosta soție a lui Pepe vorbește despre separarea de Ibrahim Ibru, barbatul cu care mai are o fetița de un an și jumatate. Ce a dus la destramarea casniciei și ce decizie a luat ea pentru…