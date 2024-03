Stiri pe aceeasi tema

- Nicolae Guța a devenit viral și pe Tiktok, de curand. Ultimul live a fost, de departe, un real succes și i-a adus și o suma importanta in buzunare. Manelistul a dat și dedicații pentru fanii lui.

- E scandal mare intre Narcisa Balaban și Nicolae Guța. Cei doi foști parteneri iși arunca cuvinte dure, iar acum și manelistul vine cu reacția exclusiva pentru Spynews.ro, dupa ce mama copilului sau a facut acuzații la adresa lui. Ce ii transmite Nicolae Guța și ce spune cantarețul despre cea care i-a…

- Dupa ce a surprins pe toata lumea cu cererea in casatorie pentru noua iubita, Nicolae Guța a vorbit și despre relația pe care fiul lui, Alberto, o are. Iata care este relația pe care o are manelistul cu nora sa!

- Luis Gabriel s-a reprofilat și a schimbat domeniul in care activeaza! Nu s-a lasat de muzica, dar, in schimb, cunoscutul manelist de la noi și-a decis și un salon de infrumusețare. Iata ce declarații a facut Luis Gabriel, exclusiv pentru Xtra Night Show!

- Florin Salam este implicat intr-un scandal fara precedent, dupa ce s-a spus ca ar fi batut o dama de companie intr-un hotel, in 1 ianuarie. Adriana Bahmuțeanu a reacționat, in direct, la Xtra Night Show, spunand ce parere are despre femeia care i-a facut plangere manelistului.

- Adriana Bahmuțeanu intervine in scandalul momentului! Vedeta, invitata in platoul Star Magazin, a vorbit despre cazul lui Florin Salam. Manelistul este acuzat de o tanara in varsta de 23 de ani ca ar fi agrest-o intr-o camera de hotel.

- Impresarul lui Florin Salam a oferit o prima reacție, dupa ce manelistul ar fi batut o tanara de 23 de ani in camera de hotel. Artistul nu mai este in Romania in momentul de fața. Ce a spus „reprezentantul” celebrului artiste despre cele intamplate. Cum a incercat sa il apere.

- Veste șocanta pentru fanii lui Florin Salam! Celebrul manelist ar fi batut o prostituata intr-un hotel celebru din București. Cantarețul s-a ales cu dosar penal. Comunicatul oficial al Poliției. Ce au transmis autoritațile.