- Doi locuitori din Insulele Solomon care s-au ratacit in Oceanul Pacific au reusit sa supravietuiasca timp de 29 de zile cu nuci de cocos, portocale si rugaciuni, fiind salvati in largul coastelor Papua Noua Guinee, la 400 de kilometri distanta, informeaza Agerpres . Cei doi se deplasau intre doua insule…

- Copresedintele USR PLUS Dacian Ciolos a declarat ca specialistii trebuie sa se pronunte cu argumente despre vaccinarea anti-COVID si nu politicienii care lasa impresia ca “se pricep la toate”, campania de imunizare fiind, in opinia sa, “un subiect politizat”. El a precizat, duminica, la Prima TV, ca…

- Presedintele Federației Ruse, Vladimir Putin, a votat online in prima zi a alegerilor pentru Duma de Stat a Rusiei (camera inferioara a parlamentului federal) ca urmare a carantinei in care a intrat in urma cu trei zile, motivand aceasta prin infectarea cu COVID-19 a mai multora dintre colaboratorii…

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, afirma ca pana in prezent au fost deschise aproximativ 200 de dosare penale legate de adeverinte sau certificate de vaccinare falsificate, in acestea fiind cercetate 400 de persoane. Lucian Bode a declarat, joi, in cadrul videoconferintei cu prefectii, ca structurile…