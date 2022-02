Adrian Dobre, fost purtator de cuvant al PSD, este noul director interimar al Companiei Naționale Unifarm, aflata in subordinea Ministerului Sanatații. Potrivit CV-ului, Adrian Dobre este cadru didactic in cadrul ASE, la Facultatea de Relații Economice Internaționale. In perioada 2015 – 2016 a fost secretar de stat in cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si […] The post Noul șef al Unifarm este un fost purtator de cuvant al PSD appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .