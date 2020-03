Stiri pe aceeasi tema

- Lady Gaga a confirmat titlul si data de lansare pentru cel de-al saselea album de studio, pe care este inclus single-ul „Stupid Love”, prezentat vineri potrivit news.ro.Artista a anuntat pe Twitter ca viitorul album este intitulat „Chromatica”, asa cum era speculat de fani in ultimele luni,…

- Lady Gaga si-a lansat, vineri, primul single solo din ultimii trei ani, „Stupid Love”. Piesa are si un videoclip antrenant, in care Lady Gaga apare ca o fiinta extraterestra cu parul roz, care isi cauta dragostea. „Stupid Love” urmeaza piesei ”The Cure”, single-ul solo lansat in 2017, si colaborarilor…

- Lady Gaga a lansat la miezul noptii videoclipul piesei „Stupid Love“, primul ei single solo in trei ani, iar acesta a fost vizionat pana in prezent de peste 1,6 milioane de utilizatori YouTube.

- Veste buna pentru fanii Lady Gaga. Artista a anunțat o piesa noua. Va fi lansata vineri, 28 februarie, dupa o lunga pauza muzicala. Cantareața de 33 de ani s-a dedicat in tot acest timp cinematografiei și afacerilor cu produse cosmetice. Piesa se va numi Stupid Love, iar teaserele pentru acest single…

- Lady Gaga a anuntat ca va lansa vineri single-ul „Stupid Love”, primul material de studio de la coloana sonora a filmului „A Star is Born” (2018), potrivit news.ro.O varianta nefinalizata a piesei a aparut online luna trecuta, iar aceasta semnala faptul ca artista revine la stilul consacrat.…

