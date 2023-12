Noul capitol al tranziției energetice: ecuația pe care Grecia trebuie să o rezolve în 2024 Grecia se afla la un moment de cotitura in tranziția sa energetica. Progresul surselor de energie regenerabila (SRE) continua fara incetare. Etapele de referința sunt acum cunoscute: suntem printre primele țari din lume in ceea ce privește patrunderea solara și eoliana in energie electrica, ponderea surselor regenerabile a atins aproape 50% din generarea de energie electrica, dezignitizarea continua, in timp ce batem constant recorduri pentru ore sistemul nostru se bazeaza exclusiv pe RES,anunța energypress.gr. Acest succes creeaza un nou punct de plecare pentru 2024. In anii precedenți scopul… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

