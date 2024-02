NASA: ”Explozie solară extrem de violentă” . Comunicațiile radio și rețelele de energie electrică ar putea fi afectate Una dintre cele mai violente eruptii solare din ultimii ani a avut loc vineri, a anuntat NASA, agentia spatiala americana.Aceasta eruptie este clasificata ca fiind o eruptie X3.3. Clasa X denota cele mai intense eruptii, in timp ce numarul ofera mai multe informatii despre puterea acesteia.Observatorul Solar Dynamics Observatory al NASA, care supravegheaza in permanenta […] The post NASA: ”Explozie solara extrem de violenta” . Comunicațiile radio și rețelele de energie electrica ar putea fi afectate appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

