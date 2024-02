Stiri pe aceeasi tema

- Republica Moldova și Ucraina au aderat la coridorul vertical de transport a gazelor naturale, din care fac parte in prezent Grecia, Bulgaria, Romania și Ungaria. Memorandumul de ințelegere in acest sens a fost semnat de catre Vestmoldtransgaz, operatorul de sistem de gaze naturale din Republica Moldova,…

- Republica Moldova și Ucraina au aderat la coridorul vertical de transport a gazelor naturale, din care fac parte in prezent Grecia, Bulgaria, Romania și Ungaria. Memorandumul de ințelegere in acest sens a fost semnat de catre Vestmoldtransgaz, operatorul de sistem de gaze naturale din Republica Moldova,…

- In fiecare an sunt stabilite capitalele culturale europene cu scopul de a face cunoscute cultura, istoria și moștenirea artistica a anumitor regiuni din Europa. In 2024, capitalele culturale europene sunt orașe din Austria, Norvegia și Estonia.Ce sunt capitalele culturale europeneConceptul de „capitale…

- „Intinderea” la export a infrastructurii de gaze grecești este in creștere, dupa ce alaturi de țara noastra (Grecia), Bulgaria, Romania și Ungaria, Moldova și Ucraina vor deveni urmatoarele doua țari care se vor alatura planului de dezvoltare a Coridorului Vertical de gaze naturale. Acest plan vizeaza…

- Acest lucru se datoreaza in mare parte guvernelor PSD care au susținut dezvoltarea județului și au determinat cei mai importanți investitori straini sa inceapa producția in Alba. La pornirea activitații, Bosch Rexroth și Daimler AG au primit, de la guvernele conduse de social-democrați, ajutoare de…

- Indicii de preț ai producatorilor de construcții pentru locuințe noi in UE au crescut in perioada 2010-2022, dar mai ales din 2021 pana in 2022. Creșterea pe toata perioada a fost de 40%. Dintre statele membre, cele mai mari creșteri au fost observate in Ungaria (+124%), Bulgaria (+103%) și Romania…

- Proiectul „AiRobo: Artificial Intelligence Based Robotics” provoaca profesori universitari din cinci țari europene sa studieze indeaproape fenomenul existenței roboților, in mediul universitar, dar și in viața noastra de zi cu zi. In urmatorii trei ani, cadre didactice din Romania, Grecia, Germania,…

- Operatorii sistemelor naționale de transport de gaze iși vor oficializa intenția de a realiza o infrastructura pentru transportul de hidrogen care se va intinde din Grecia pana in Germania, cu stații intermediare in Bulgaria, Romania, Ungaria, Slovacia și Republica Ceha, urmand ca la inceputul anului…