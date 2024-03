tbi bank a realizat anul trecut un profit net de 42,4 milioane de euro, cu 16% mai mare decât în 2022 ”Rezultatele financiare consolidate neauditate ale tbi bank pentru 2023 arata un profit net de 42,4 milioane de euro – cu 16% mai mare decat profitul de 35,5 milioane de euro obtinut in 2022. In aceasta perioada, tbi a incheiat parteneriate cu noi parteneri comerciali, inclusiv noi verticale, iar acum este prezenta in peste 20.000 de locatii ale comerciantilor parteneri pe principalele sale piete de operare”, anunta banca. In 2023, tbi bank a gestionat 2,5 milioane de cereri de finantare in Romania, Bulgaria si Grecia, de doua ori mai multe decat in 2022. In 2023, banca a acordat aproape 750.000… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Romania a ajuns la un numar record de 5,75 milioane de salariati, a anuntat deputatul social-democrat Marius Budai, fost ministru al Muncii, informeaza AGERPRES . El a precizat, intr-o postare pe contul sau de Facebook, ca „investitiile publice si ajutoarele de stat au creat noi locuri de munca si au…

- ”In perioada ianuarie – decembrie 2023, datoria externa totala a crescut cu 24,926 miliarde euro, pana la 168,812 miliarde euro. In structura: datoria externa pe termen lung a insumat 121,162 miliarde euro la 31 decembrie 2023 (71,8% din totalul datoriei externe), in crestere cu 22,8% fata de 31 decembrie…

- Republica Moldova și Ucraina au aderat la coridorul vertical de transport a gazelor naturale, din care fac parte in prezent Grecia, Bulgaria, Romania și Ungaria. Memorandumul de ințelegere in acest sens a fost semnat de catre Vestmoldtransgaz, operatorul de sistem de gaze naturale din Republica Moldova,…

- Statiunile de iarna din Bulgaria au inregistrat luna trecuta o crestere cu peste 4,5% a numarului de turisti, comparativ cu decembrie 2022, a anuntat ministrul Turismului, Zaritsa Dinkova, transmite Novinite, potrivit Agerpres.Cresterea a fost determinata in special de avansul de aproape 22% al sosirilor…

- Dupa o finala extrem de disputata, jucata in sala CSS Targoviste „Ioan Valerian” cu tribunele pline, fetele din reprezentativa Romaniei U15 s-au impus in fata mai experimentatelor lor colege de la Romania U16, cu scorul 75-54. Medaliile de bronz au fost castigate de Bulgaria, care a invins Grecia cu…

- Ne rugam pentru sfarsitul razboiului. Ne rugam pentru victorie”, a declarat presedintele ucrainean Volodimir Zelenski.”Pentru pace, pentru dreptate”, a continuat el, in fata maiestuoasei manasttiri care era, pana la sfarsitul lui 2022, sediul Primatului Bisericii Ortodoxe ucrainene subordonate Moscovei,…

- Calculele realizate de publicația europeana Politico, bazate pe datele disponibile, arata ca țarile UE au aruncat in medie 0,7 vaccinuri pentru fiecare cetațean. Romania se afla sub aceasta medie europeana.Cel puțin 215 milioane de doze de vaccinuri COVID-19 achiziționate de țarile UE in perioada de…

- Indicii de preț ai producatorilor de construcții pentru locuințe noi in UE au crescut in perioada 2010-2022, dar mai ales din 2021 pana in 2022. Creșterea pe toata perioada a fost de 40%. Dintre statele membre, cele mai mari creșteri au fost observate in Ungaria (+124%), Bulgaria (+103%) și Romania…