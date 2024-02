Stiri pe aceeasi tema

- Prevederile OUG 27/2022 privind schemele de plafonare - compensare impuse de Guvern s-au dovedit a fi profitabile pentru producatorul de gaze Romgaz. Compania a anunțat pentru 2023 un profit de 2,81 miliarde lei, cu 10%,4% mai mare decat in anul precedent, potrivit unui raport preliminar pe 2023. In…

- Certificatul energetic (certificatul de performanța energetica) este un document oficial care clasifica o cladire sau o unitate de cladire in funcție de performanța sa energetica, de la A+ (cea mai eficienta din punct de vedere energetic) la G (cea mai puțin eficienta). Acesta este emis de un auditor…

- Cat despre plafonarea facturilor la energie, aceasta a ajutat deoarece a oprit creșterea speculativa a prețurilor. In absența acestei masuri, am fi platit facturi și de doua-trei ori mai mari. In opinia sa, plafonarea trebuie sa continue cel puțin pana in martie 2025.Cristian Socol, despre plafonarea…

- Italia a inregistrat un excedent comercial de 34,5 miliarde de euro in 2023, datorita unei scaderi puternice a facturii energetice, a anuntat joi Institutul National de Statistica (ISTAT), citat de Boursorama. Deficitul balantei energetice a fost aproape injumatatit anul trecut, scazand la -64,3…

- Sponsorizarea ONG-urilor este lovita de modificarile fiscale adoptate de Guvern incepand din acest an, pe langa faptul ca microintreprinderile nu mai au facilitatea de a scadea din impozitul pe venit, iar PFA nu mai pot redirecționa 3,5%, in zona firmelor platitoare de impozit pe profit s-au complicat…

- Pe 25 decembrie, creștinii din intreaga lume vor sarbatori Nașterea Domnului. Colindele de bucurie, Sfanta Liturghie, cadourile frumos impachetate și mancarurile alese sunt caracteristicile acestei sarbatori. Insa, unde iși are originea Craciunul și cum a ajuns data de 25 decembrie sa fie asociata cu…

- Certificatul de performanța energetica pentru imobile (cunoscut și sub numele de certificat energetic) este un document obligatoriu pentru toate cladirile care se vand, se renoveaza major sau se inchiriaza, precum și pentru cladirile publice. Scopul Legii nr. 372 din 2005 privind performanța energetica…

- Taxele colectate de guvernele tarilor membre ale Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE), ca proportie din PIB, au scazut in 2022, motivul fiind explozia preturilor la energie, care a obligat multe guverne sa reduca anumite impozite pentru a atenua efectele crizei energetice, transmite…