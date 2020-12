Noua tulpină de COVID, LA UN PAS să intre în România. Autoritățile sunt în ALERTĂ Un caz cu noua tulpina a coronavirusului a fost inregistrat in Ucraina, in Transcarpatia, regiune care se invecineaza cu țara noastra la nord. Pacientul este un barbat din care muncește in Cehia și care s-a vindecat deja. Totuși, iar in regiune ar fi fost inregistrate mai multe astfel de cazuri. Specialiștii spun ca Ucraina nu are in prezent posibilitatea de a identifica aceasta noua forma de virus in cadrul unei testari in masa, insa persoanele care dețin asigurari de sanatate in alte țari europene pot face acest lucru. „Pacientul meu este unul dintre cazuri. El este face naveta pentru a munci,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

