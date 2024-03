Trei narative despre Ucraina: The Good, the Bad and the Ugly In contextul conflictului ruso-ucrainean, “propagandiștii ruși lanseaza un nou narativ fals, susținand ca Ucraina s-ar confrunta cu epuizarea rapida a rezervelor de mobilizare și cu panica in randul barbaților apți de lupta”, potrivit Centrului pentru Comunicații Strategice din Ucraina. The Good Centrul pentru Comunicații Strategice contrazice aceste afirmații, facand trimitere la un sondaj din februarie 2024 care arata ca “majoritatea ucrainenilor raman increzatori in victoria lor și sunt pregatiți sa susțina razboiul pe termen lung.” The Bad Narativul rus, intensificat de mass-media, pretinde… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Soferul unui Jaguar electric, model I-Pace, a cerut ajutorul Politiei, dupa ce autoturismul sau a ramas fara frane si a accelerat pana la o viteza de 160 de km/h pe o autostrada din Marea Britanie, relateaza Biziday, care citeaza The Telegraph.Incidentul a avut loc miercuri dupa-amiaza, pe autostrada…

- Diana Șoșoaca a fost alertata de Serviciul de Protecție și Paza al Senatului inca de la prima ora, dupa ce pe plic era trecut numele ei.Autoritațile insa nu au identificat niciun risc radiologic sau exploziv, insa au avertizat-o pe senatoare sa aiba grija.La cererea Dianei Șoșoaca, plicul suspect a…

- Bitdefender va oferi acces gratuit la soluții de securitate informatica destinate mediului de business tuturor instituțiilor sanitare publice din Romania, ca parte a unui demers de a le intari reziliența in fața recentelor atacuri informatice devastatoare. Instituțiile sanitare publice de toate dimensiunile,…

- Tragedia in Congo dezvaluie intunecatul univers al mercenarilor romani și liderul controversat, Horațiu Potra. In ultimele saptamani, un fenomen alarmant a captat atenția publicului roman: cadre militare din diverse structuri, precum MApN, MAI și SRI, au luat in considerare inrolarea in Legiunea lui…

- Autoritațile romane au preluat din strainatate 1004 persoane condamnate anul trecut, dintre care 735 de fugari și 269 de deținuți transferați, a anunțat luni ministrul Justiției, Alina Gorghiu. Informația vine pe fondul fugii din Romania a mai multor condamnați celebri, care nici acum nu au fost aduși…

- Nivelul amenințarii teroriste impotriva Suediei ramane ridicat, a anunțat duminica serviciul de securitate al țarii. Serviciul de Securitate suedez a anunțat intr-un comunicat ca evaluarea amenințarii teroriste impotriva țarii nordice a ramas la nivelul 4 - nivel la care a fost ridicat anul trecut -…

- Oaspeți de rang inalt la meciul de hochei dintre Corona Brașov și Miercurea Ciuc, partida care a avut loc, vineri, la Brașov. In tribune a putut fi vazuta președinta Ungariei, Katalin Eva Novak, aflata in vizita neoficiala in Romania. Președinta Ungariei , Katalin Eva Novak, fost secretar de stat la…

- Autoritatile sanitar-veterinare de la Budapesta au informat miercuri asupra unui nou focar de gripa aviara cu tulpina H5N1 la o ferma din vestul Ungariei, unde au fost deja sacrificati circa 26.500 de curcani, relateaza agentia EFE. La fel ca in alte cazuri, Oficiul National de Securitate a Lantului…