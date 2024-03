Stiri pe aceeasi tema

- MAE aminteste cetatenilor romani care urmeaza sa efectueze o deplasare internationala sa se informeze asupra conditiilor de calatorie in tarile pe care intentioneaza sa le viziteze, ca urmare a cresterii numarului de cazuri de imbolnavire cu ”malarie de import”, inclusiv a cazurilor care au dus la decesul…

- MOBILIZARE… Autoritațile din județul Vaslui au intrat in alerta, in urma constatarii unor simptome de pesta porcina africana la o suina și decesul a 10 purcei in comuna Tanacu. Anunțul a fost facut de prefectul județului Vaslui, Daniel Onofrei, care a menționat ca toate suinele din exploatația respectiva…

- Autoritatile sanitare din judetul Vrancea au inceput procedurile de sacrificare a celor 20.000 de porci de la ferma din localitatea Golesti, unde a fost identificat recent un focar de pesta porcina africana. Ferma, una dintre cele mai mari din tara, va intra ulterior intr-un regim special, dar niciun…

- Alerta alimentara in Buzau, dar și in alte județe unde a fost depistata carne de porc infestata cu pesta porcina. Peste 20.000 de porci vor fi eutanasiați. Citește și: ANPC, in control la banci! Documentele de credite, sub lupa Autoritațile au notificat direcțiile sanitar-veterinare din Buzau sa retraga…

- Autoritațile au notificat direcțiile sanitar-veterinare din Buzau sa retraga carnea și preparatele de porc dintr-o crescatorie din oraș unde, zilele trecute, s-a confirmat prezenta viruslui pestei porcine africane. Complexul avea contracte incheiate cu mai multe abatoare și magazine din țara, iar o…

- Pesta porcina africana a redus semnificativ efectivele de porci mistreti, atrag atentia autoritatile. Potrivit specialiștilor, in special in zona de deal si campie, efectivele de porc mistret s-au redus cu pana la 90 la suta. Directia Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor spune ca amploarea…

- Romania a transpus in mod eronat directivele europene in materie de prevenție pesta porcina africana, permițand decontari uriașe pentru fondurile de vanatoare in cazul focarelor de pesta porcina africana, atrage atenția Curtea de Conturi. Astfel, ANSVSA este acum plina de datorii, fiind obligata sa…