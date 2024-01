Stiri pe aceeasi tema

- Impactul economic al focarului pe pesta porcina africana (PPA) confirmat in ferma de la Golesti, care a dus la sacrificarea a peste 20.300 de animale, va avea un impact foarte mare asupra activitatilor comerciale care se aprovizionau din ferma, dar si asupra bugetului de stat, a declarat, vineri, prefectul…

- Un nou focar de pesta porcina africana (PPA) a fost raportat la o societate comerciala din comuna Golesti, urmand ca in urma anchetei epidemiologice, in desfasurare, sa se decida numarul de animale ce ar putea fi sacrificate, care ar putea fi de ordinul miilor. Conform Institutiei Prefectului judetului…

- Un focar de pesta porcina a fost confirmat azi la societatea Premium Porc, pe teritoriul localitații Golești. Anunțul a fost facut de prefectul Nicușor Halici care a convocat de urgența Centrul Local pentru Combaterea Bolilor (CLCB). In cadrul acestei ședințe au fost stabilite mai multe masuri. “Astazi…

- Un focar de pesta porcina a fost confirmat azi la societatea Premium Porc, pe teritoriul localitații Golești. Anunțul a fost facut de prefectul Nicușor Halici care a convocat de urgența Centrul Local pentru Combaterea Bolilor (CLCB). In cadrul acestei ședințe au fost stabilite mai multe masuri. “Astazi…

- Romania a transpus in mod eronat directivele europene in materie de prevenție pesta porcina africana, permițand decontari uriașe pentru fondurile de vanatoare in cazul focarelor de pesta porcina africana, atrage atenția Curtea de Conturi. Astfel, ANSVSA este acum plina de datorii, fiind obligata sa…

- La cea mai recenta ședința a Centrului Local de Combatere a Bolilor (CLCB) Satu Mare s-a discutat despre cel mai nou focar de pesta porcina africana din județ. Este vorba despre o gospodarie din comuna Socond.

- Din cauza focarelor de pesta porcina africana, autoritațile sanitar-veterinare au impus condiții stricte in ceea ce privește transportul porcilor și a carnii de porc provenite de la animalele crescute in gospodariile populației. Trebuie menționat faptul ca in zonele unde au fost identificate de focare…

- In pamanturile din țara noastra au fost ingropați peste doua milioane de porci cu pesta porcina africana, din 2018 pana in prezent. Medicii veterinari atrag atenția ca este posibil ca virusul sa supraviețuiasca in timp, chiar și ingropat. Mai mult, in Tulcea și in zonele limitrofe, unde au fost uciși…