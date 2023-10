Noua amenințare asupra economiei mondiale Spectrul unui conflict mai amplu in Orientul Mijlociu reprezinta o noua amenințare la adresa economiei globale, chiar in momentul in care lumea iese din șocurile declanșate de pandemie și de razboiul din Ucraina. Tensiunile regionale mai largi ar avea ramificații economice semnificative, au avertizat miniștrii de finanțe și oficialii la incheierea reuniunilor FMI și Bancii […] The post Noua amenințare asupra economiei mondiale first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

