Nou centru de permanență în Argeș, la Călinești. Va funcționa în regim de gardă pentru toți locuitorii din zonă Nou centru de permanența in Argeș, la Calinești. Va funcționa in regim de garda pentru toți locuitorii din zona. Incepand cu 1 octombrie, un nou centru de permanenta va furniza servicii medicale. Centrul este infiintat in comuna Calinești și este cel de-al șaptelea centru de permanența din județul Argeș. Centrele de permanența reprezinta o parghie importanta a sistemului sanitar, care trebuie sa asigure acces la servicii medicale indiferent de zona in care se afla pacientul și de ora la care sunt solicitate. Identificarea unor soluții moderne pentru a oferi pacienților acces la serviciile medicale… Citeste articolul mai departe pe universulargesean.ro…

Sursa articol: universulargesean.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O noua unitate sanitara in județul Argeș. Incepand cu 1 octombrie, un nou centru de permanența va furniza servicii medicale. Centrul este inființat in comuna Calinești și este cel de-al șaptelea centru de permanența din județul Argeș. „Sunt șase centre de permanența funcționale la acest moment: Bogați,…

- Numarul concediilor medicale luate in perioada ianuarie-august 2021 a crescut cu 225 fata de aceeasi perioada a anului trecut, ajungand acum la un total de 750.Aceasta situație s-a intamplat in Timișoara.Primarul municipiului Timisoara, Dominic Fritz, a transmis Casei Judetene de Asigurari…

- La solicitarea Ministerului Sanatații și a Casei Naționale de Asigurari de Sanatate (CNAS), Guvernul Romaniei a aprobat, in ședința de astazi, modificarea OUG 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurari sociale de sanatate. Astfel, pacienții cu arsuri grave vor beneficia de concedii și…

- LEM Medical, infiintata in anul 2017 sub forma unui laborator de analize medicale, s-a extins cu 16 specialitati medicale, devenind cea mai mare clinica multidisciplinara independenta din sectorul 2 al capitalei. Situata in zona Andronache, noua clinica LEM pune la dispozitia pacientilor o gama completa…

- Casa Naționala de Asigurari de Sanatate (CNAS) și Ministerul Sanatații au demarat un proces amplu de analiza și consultare privind elaborarea unui noul model al Contractului-cadru care reglementeaza condițiile acordarii asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale in cadrul sistemului…

- Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (CNAS) a anuntat, luni, ca a demarat, impreuna cu Ministerul Sanatatii, un proces ‘amplu’ de analiza si consultare privind elaborarea unui noul model al contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor…

- Niciun furnizor de servicii paraclinice „nu poate refuza acordarea investigațiilor recomandate de medicul de familie in cadrul consultației de prevenție pentru asiguratul din lista proprie cu varsta de peste 40 de ani, pe motiv ca s-au epuizat fondurile”, afirma președintele Casei Naționale de Asigurari…

- La propunerea Ministerului Sanatatii si a Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, Guvernul Romaniei a adoptat in sedinta, ordonanta de urgenta care plafoneaza numarul de paturi pentru care casele de asigurari de sanatate pot incheia contracte de furnizare de servicii medicale spitalicesti in regim…