- Pretul pentru gazele naturale rusesti livrate Chinei prin conducta ar urma sa scada treptat in urmatorii ani si va fi la aproximativ jumatate din cel cerut de Moscova pentru gazele livrate Europei, potrivit unui document al Guvernului rus, consultat vineri de Reuters.

- O scadere suplimentara a cererii de gaze naturale din Europa este prognozata pentru anul acesta de catre Institutul de Energie din Oxford, chiar daca prețurile combustibililor scad in continuare, scrie energypress.gr.Intr-o analiza recenta, el estimeaza ca cererea va scadea cu 6% in acest an, intr-un…

- Actiunile Alphabet, compania mama a Google, au crescut cu 10% saptamana trecuta, dupa ce compania a raportat rezultatele financiare din trimestrul al doilea care au aratat o crestere in ciuda unei piete de publicitate dificile, transmite Reuters.Pretul actiunilor Alphabet a ajuns la 132,58…

- Proiectul Neptun Deep va contribui la viitorul securitatii energetice in Romania si in regiune si va avea o contributie la bugetul de stat estimata in valoare de aproximativ 20 miliarde de euro, a declarat Christina Verchere, CEO al OMV Petrom."Neptun Deep este un proiect strategic atat pentru…

- Prețurile la energia electrica și la gazele naturale vor ramane plafonate Sursa articolului: Ministrul Energiei: Prețurile la energia electrica și la gazele naturale vor ramane plafonate! Credit autor: Realitatea De Mures. Source

- Cotatiile de referinta la gazele naturale pe piata din Europa au sarit luni dimineata, in conditiile in care nervozitatea fata de rebeliunea din Rusia a agravat ingrijorarile cu privire la aprovizionare pe o piata si asa volatila, transmite agenția Bloomberg, citata de Agerpres.

- UE risca sa ramana in urma in eforturile sale de a deveni un „motor” al sectorului bateriilor electrice la nivel mondial, se arata intr-un raport publicat luni de Curtea de Conturi Europeana, citat de Reuters și Agerpres.