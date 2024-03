Stiri pe aceeasi tema

- A inceput procesul in care Babi Minune este cercetat pentru talharie! Ce la cere manelistul judecatorilor și cum iși incearca acesta norocul, dupa conflictul in care la mijloc ar fi vorba despre o femeie.

- ncuța Popoviciu, judecatoarea care a gafat grav in dosarul tragediei de la 2 Mai, va prezida și cel de-al doilea termen in procesul in care Pascu este acuzat de uciderea a doi studenți. Citește și: DGA Maramureș. Grefier trimis in judecata pentru cinci infracțiuni! Ancuța Popoviciu, magistratul care…

- Milionarul Victoraș Micula pierde iar procesul intentat Adrianei Bahmuțeanu! Acesta a decis sa o dea in judecata pe realizatoarea TV și fosta soție a celebrului Silviu Prigoana dupa ce aceasta a scris o postare in care il ataca.Bahmuțeanu a facut dezvaluiri despre trecutului familiei Micula, pe care…

- Pericol in trafic. Șofer din Alba, reținut dupa ce a fost oprit de polițiști. Pentru ce este cercetat penal Un barbat de 45 de ani din Alba a fost reținut de polițiști, dupa un control in trafic. Acesta este cercetat pentru mai multe infracțiuni. Potrivit IPJ Alba, joi, 22 februarie, polițiștii Secției…

- Scandalul dintre Isabela și Daniel Onoriu pare departe de a se termina. Inca soția pilotului ii aduce acuzații grave și spune ca traiește un coșmar de cand a decis sa divorțeze. Probleme au fost și la ultimul termen, atunci cand Daniel Onoriu a vrut sa se apropie de partenera lui din acte.

- Un preot ortodox din judetul Suceava este cercetat penal, dupa ce, in cursul zilei de duminica, s-a intins la sol in fata portii unui cimitir pentru a impiedica o ceremonie de inhumare, transmite Agerpres.