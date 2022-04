Noi acuzații pe piața RCA: Euroins nu plătește integral despăgubirile Compania de asigurare Euroins este acuzata de Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din Romania ca nu achita integral despagubirile aferente reparațiilor auto. Mai exact, un șofer care a avut un incident care trebuie achitat de Euroins, se duce pentru a incheia un dosar de dauna, dar acolo asiguratorul il pune sa semneze o cerere care reprezinta un abuz. Vasile Ștefanescu, președintele COTAR a declarat ca Euroins face un abuz fara precedent. „Ei, de acum un an și jumatate, despagubesc in funcție de salariul minim pe economie și calculeaza ei cu cat trebuie sa despagubeasca… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

