Florin-Valeriu Pandele, vicepreședintele Confederației Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din Romania (COTAR), a acordat un interviu in care a vorbit despre increderea romanilor in Autoritatea de Supraveghere Financiara și despre activitatea Fondului de Garantare a Asiguraților la trei ani de la falimentul City Insurance și ulterior, falimentul Euroins Domnule Pandele, cum vedeți activitatea Fondului de Garantare […] The post Florin-Valeriu Pandele, vicepreședinte COTAR: Despre increderea romanilor in ASF appeared first on Puterea.ro .