Cele mai bune filme de Paște pentru copii! TRAILERE VIDEO Cele mai bune filme de Paște pentru copii dar și de vazut alaturi de ei. Realismul cutremurator al patimilor lui Hristos, subliniat de ideea de suferința a fost reprezentat de mulți regizori in filme consacrate. Insa sunt parinți care prefera pentru copiilor filme tematice despre ”Inalțare” in care speranța, dragostea și empatia, sa fie mai potrivite. Va prezentam cateva sugestii cinematografice considerate cele mai bune filme de Paște pentru copii și intreaga familie. Hop-Țop (2011) Pe Insula Paștelui, sub capetele de piatra gicantice, se afla cea mai fabuloasa fabrica de dulciuri. Iepurașul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Mai avem aproape o luna pana cand vom praznui Invierea Domnului, Paștele, iar unul din aspectele importante ale acestei perioade sunt prețurile, care cresc de la o zi la alta, astfel ca suntem surprinși cat costa un cofraj de 30 de oua pentru Paște in 2024, avand in vedere ca prețurile au crescut ca…

- Paștele catolic a fost sarbatorit duminica, 31 martie, de multe dintre celebritațile de peste Ocean. A fost prilej de petreceri și reuniuni familiale de neuitat. Deși multe au stat acasa, unele staruri au ales sa petreaca sarbatorile pascale in oraș sau la mare, noteaza click.ro. Paris Hilton (43 de…

- Paștele catolic va fi in acest an pe data de 31 martie, cu cinci saptamani mai repede decat cel ortodox, iar sarbatoarea pascala va mai „pica” pentru catolici in ultima zi de martie abia peste 62 de ani. Sunt o mulțime de obiceiuri legate de Paște, de la „vanatoarea de oua”, pana la … Articolul…

- Ministrul Educației, Ligia Deca, a anunțat ca elevii catolici nu vor fi obligați sa participe la cursuri in perioada 29 martie – 2 aprilie, in contextul in care pe 31 martie se celebreaza Paștele catolic. In cazul profesorilor de religie catolica, decizia va aparține fiecarei instituții de invațamant…

- Cele mai proaste filme ale anului. Cine a luat Zmeura de Aur 2024! Premiile Oscar reprezinta mandria suprema pentru oamenii din industria cinematografica. La polul opus stau trofeele Zmeura de Aur. Aceste premii sunt acordate, in fiecare an, cu o zi inaintea Oscarurilor. Caștigatorii? Cele mai proaste…

- Meteorologii de la Accuwheater au actualizat prognoza pentru luna mai, inclusiv pentru perioada Paștelui și a sarbatorii de 1 Mai. Vremea va fi una ciudata, pentru ca vom avea zile cu temperaturi de primavara veritabila, cu temperaturi care urca la 20 de grade, dar și zile ploioase. Conform prognozei,…

- Pentru ca este duminica și ne aflam in ultima zi de weekend a acestei saptamani, redacția SpyNews.ro iți pune la dispoziție și astazi un nou test de atenție. Aceasta este una dintre provocarile pe care trebuie sa il rezolvi cu maxima seriozitate și intr-un timp cat mai scurt posibil. Testul de astazi…