- „Piata de asigurari din Romania a crescut cu peste 10% in 2023. Ca efect, volumul de prime brute subscrise a depasit 18 miliarde de lei”, a declarat, astazi, presedintele Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF), Alexandru Petrescu. “Pietele pe care noi le reglementam prin ASF sunt stabile si stabilitatea…

- Nicu Marcu, fostul președinte al Autoritații de Supraveghere Financiara (ASF), in mandatul caruia au intrat in faliment doi lideri RCA - City Insurance și Euroins, a fost desemnat miercuri prorector in cadrul Academiei de Studii Economice (ASE). Marcu a incasat anul trecut, in plin faliment Euroins,…

- Posta Romana Broker de Asigurare (PRBA), inițiativa Poștei Romane in domeniul brokerajului de asigurari, a ajuns intr-o situație critica, anunțandu-și falimentul. Aceasta situație vine dupa ce, in primavara anului trecut, compania a intrat in procedura de insolvența, la cererea unei firme care a solicitat…

- Autoritatea pentru Supraveghere Financiara (ASF) propune noi masuri pentru a sancționa șoferii, insa nu am vazut nici pana acum noi propuneri legislative pentru a sancționa marii asiguratori, pentru a evita noi falimente recente, așa cum este cazul City Insurance și Euroins. In piața, sunt semnale ca…

- Șoferii vor plati mai mult anul acesta pentru asigurarile auto obligatorii de tip RCA. Autoritatea de Supraveghere Financiara a publicat la finalul anului trecut noile tarife de referința pentru polițele RCA, iar șoferii care trebuie sa le refaca resimt deja scumpirile.Un roman care a platit pentru…

- Nicu Marcu, fost președinte al Autoritații de Supraveghere Financiara (ASF), a beneficiat anul trecut de mai multe prime, iar valoarea totala a acestora este de 122.262 de lei (27.700 de euro). Bonusuri de performanța și vacanța au incasat și alți membri ai conducerii ASF.Marcu a deținut funcția intre…