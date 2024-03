Nicu Marcu, fostul președinte al Autoritații de Supraveghere Financiara (ASF), in mandatul caruia au intrat in faliment doi lideri RCA - City Insurance și Euroins, a fost desemnat miercuri prorector in cadrul Academiei de Studii Economice (ASE). Marcu a incasat anul trecut, in plin faliment Euroins, doua prime - una de performanța și alta pentru Ziua ASF - in valoare totala de 24.500 de euro.