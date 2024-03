Alexandru Petrescu, președintele ASF: Piața de asigurări a crescut cu 10% în 2023 „Piata de asigurari din Romania a crescut cu peste 10% in 2023. Ca efect, volumul de prime brute subscrise a depasit 18 miliarde de lei”, a declarat, astazi, presedintele Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF), Alexandru Petrescu. “Pietele pe care noi le reglementam prin ASF sunt stabile si stabilitatea este cuvantul la care tin cel mai mult in mandatul meu. Avem prime brute subscrise pe asigurari de peste 18 miliarde de lei, o crestere in two digits (de doua cifre – n. r.) de peste 10%. Avem active cumulate pe pensii de aproape 132 de miliarde lei. Si acolo avem o crestere de peste 30%.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Posta Romana Broker de Asigurare (PRBA), inițiativa Poștei Romane in domeniul brokerajului de asigurari, a ajuns intr-o situație critica, anunțandu-și falimentul. Aceasta situație vine dupa ce, in primavara anului trecut, compania a intrat in procedura de insolvența, la cererea unei firme care a solicitat…

- „Premierul Romaniei ar trebui sa finalizeze demersul inceput anul trecut, de schimbare a conducerii Consiliului Concurenței, pentru insanatoșirea acestei instituții grav bolnave care, in mod evident susține activitatea firmelor de asigurari, periclitand-o pe a celor de pe piața de reparații auto și…

- Peste o suta de femei de afaceri din Romania au fost prezente la evenimentul de lansare a Patronatului European al Femeilor de Afaceri, organizat la Guvern. In prezenta decidentilor politici, doamnele au vorbit despre importanta femeii in societate, in viata publica si in politica. “Prin lansarea…

- „Premierul Romaniei ar trebui sa finalizeze demersul inceput anul trecut, de schimbare a conducerii Consiliului Concurenței, pentru insanatoșirea acestei instituții grav bolnave care, in mod evident susține activitatea firmelor de asigurari, periclitand-o pe a celor de pe piața de reparații auto și…

- Piata pensiilor private din Romania a ajuns, la finalul lui septembrie 2023, la active totale de 121,55 miliarde de lei, in crestere cu 21,5%, arata un raport publicat de Autoritatea de Supraveghere Financiara.

- Noua formula de calcul a primei recomandate pentru categoria asiguratilor cu risc ridicat, persoane fizice si juridice, care detin autovehicule de transport cu o masa maxima autorizata mai mare de 16 tone, este operationala, fiind deja emise de catre Biroul Asiguratorilor de Autovehicule din Romania…

- Nicu Marcu, fost președinte al Autoritații de Supraveghere Financiara (ASF), a beneficiat anul trecut de mai multe prime, iar valoarea totala a acestora este de 122.262 de lei (27.700 de euro). Bonusuri de performanța și vacanța au incasat și alți membri ai conducerii ASF.Marcu a deținut funcția intre…

- Inalta Curte de Casație și Justiție a respins definitiv, joi, 11 ianuarie, recursul formulat de compania bulgara dupa ce Curtea de Apel București a respins cererea de anulare a deciziei ASF prin care a fost retrasa licența de funcționare a Euroins Romania.Inalta Curte a pus punct final procesului prin…