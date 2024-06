Masuri urgente: ASF propune prelungirea plafonarii tarifelor RCA pana la 30 septembrie

Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) propune prelungirea plafonarii tarifelor RCA pana la 30 septembrie 2024 motivand ca o astfel de masura combate cresterea excesiva a preturilor ce poate avea loc brusc, pe fondul dezechilibrelor din piata, se arata intr-un proiect de Hotarare de Guvern publicat…

- Plafonarea tarifelor RCA ar putea fi prelungita pana la sfarșitul lunii septembrie pentru a proteja clienții vulnerabili in fața dezechilibrelor din piața de asigurari, potrivit unor surse guvernamentale. Conform acelorași surse, Autoritatea pentru Supraveghere Financiara (ASF) analizeaza dezechilibrele…

- Executivul a aprobat in sedinta de joi actul normativ privind prelungirea cu trei luni, pana la 30 iunie 2024, a plafonarii tarifelor pentru politele de asigurare auto obligatorie (RCA), informeaza MF printr-un comunicat. ‘Executivul a aprobat actul normativ promovat de Ministerul Finantelor si elaborat…

- Executivul a aprobat in sedinta de joi actul normativ privind prelungirea cu trei luni, pana la 30 iunie 2024, a plafonarii tarifelor pentru politele de asigurare auto obligatorie (RCA), informeaza MF printr-un comunicat. „Executivul a aprobat actul normativ promovat de Ministerul Finantelor si elaborat…

- Ministerul Finantelor, Marcel Boloș, a propus prelungirea plafonarii tarifelor RCA pana la 30 iunie 2024, intrucat exista inca probleme nerezolvate in piata asigurarilor auto. ”Va anunț ca am publicat in transparența o propunere de prelungire a plafonarii tarifelor RCA pana la 30 iunie 2024. Asta pentru…

- Ministerul Finantelor a propus prelungirea plafonarii tarifelor RCA pana la 30 iunie 2024 intrucat exista inca probleme nerezolvate in piata asigurarilor auto, care determina un dezechilibru intre cerere si oferta, a declarat ministrul Marcel Bolos. „Va anunt ca am publicat in transparenta o propunere…

- Ministerul Finantelor a propus prelungirea plafonarii tarifelor RCA pana la 30 iunie 2024 in contextul in care exista inca probleme nerezolvate in piata asigurarilor auto, care se traduc printr-un dezechilibru intre cerere si oferta, a anuntat ministrul Finantelor, Marcel Bolos. ‘Va anunt ca am publicat…

- „Piata de asigurari din Romania a crescut cu peste 10% in 2023. Ca efect, volumul de prime brute subscrise a depasit 18 miliarde de lei”, a declarat, astazi, presedintele Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF), Alexandru Petrescu. “Pietele pe care noi le reglementam prin ASF sunt stabile si stabilitatea…