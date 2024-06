Meteorologii recomandă să folosim rațional resursele de apă Meteorologii recomanda moldovenilor sa utilizeze rațional resursele de apa. In bazinele Nistrului și Prutului se va inregistra scurgere redusa in urmatoarele 10 zile. Avertizarea a fost emisa pe 7 iunie și este valabila pina pe 17 iunie. Conform specialiștilor, fenomenul este cauzat de condițiile hidrometeorologice din Carpați și va viza inclusiv mai multe riuri mici din Moldova, noteaza Noi.md Citeste articolul mai departe pe noi.md…

