Stiri pe aceeasi tema

- Monegascul Charles Leclerc (Ferrari) a castigat, duminica, Monaco Grand Prix, a opta etapa a Campionatului Mondial de Formula 1, potrivit news.roEtapa urmatoare, Marele Premiu al Canadei, va avea loc in data de 9 iunie, la Montreal.

- Nu a fost loc de surprize in calificarile pentru cursa sprint de Formula 1 de la Miami, Max Verstappen stabilind cel mai bun timp (1:27.641). Dezamagirile zilei au venit din partea monoposturilor Mercedes: George Russell va pleca al 11-lea in cursa de sambata, iar Lewis Hamilton al 12-lea.

- Max Verstappen (campionul mondial en-titre) va pleca de pe locul 4 in prima sursa sprint a sezonului, cea contand pentru Marele Premiu al Chinei. Cel mai bun timp a fost stabilit de Lando Norris (McLaren), englezul fiind urmat de Lewis Hamilton (Mercedes) și Fernando Alonso (Aston Martin).

- Olandezul Max Verstappen a castigat Marele Premiu al Japoniei la Formula 1, disputat duminica pe circuitul din Suzuka, dupa ce i-a devansat pe Sergio Perez și Carlos Sainz Jr. Pilotul spaniol al celor de la Red Bull s-a impus in cea de-a patra etapa a Campionatului Mondial, fiind cronometrat dupa 307,471…

- Max Verstappen (Red Bull) va porni de pe prima pozitie a grilei in Marele Premiu al Japoniei, a patra etapa a Campionatului Mondial de Formula 1, conform news.ro.Olandezul a fost in pole position si la primele trei curse ale sezonului, in Bahrain, Arabia Saudita si Australia.

- Pilotul australian Oscar Piastri (McLaren-Mercedes) a realizat cel mai bun timp al celei de-a doua sesiuni de antrenamente libere pentru Marele Premiu de Formula 1 al Japoniei, a patra etapa a Campionatului Mondial, vineri, pe circuitul din Suzuka, in 1 min. 34 sec. 725/1000, din sapte tururi parcurse,…

- Intr-un viraj surprinzator pentru lumea motorsportului, Lewis Hamilton pare ca va schimba culorile din sezonul 2025, trecand de la Mercedes la Ferrari, iar locul sau la echipa germana ar putea fi luat de Carlos Sainz, potrivit declarațiilor lui Toto Wolff, șeful echipei Mercedes. Dupa o impresionanta…

- Spaniolul Fernando Alonso (Aston Martin) și britanicul George Russell (Mercedes) vor fi audiați dupa Marele Premiu de Formula 1 de la Melbourne (Australia). In ultimul tur al cursei, George Russell a lovit violent parapetul și și-a distrus mașina, care a ramas in mijlocul circuitului, și a provocat…