Stiri pe aceeasi tema

- Soluțiile Guvernului pentru susținerea economiei și protejarea cetațenilor au primit noi validari, spune premierul Nicolae Ciuca. El a facut referire la anunțul BNR privind investițiile directe straine și prognoza Comisiei Europene de creștere economica pentru Romania.

- Proiectul de ordonanta de urgenta care vizeaza modificarea Codului fiscal va fi parcurs in prima lectura in sedinta de Guvern de miercuri, a anuntat premierul Nicolae Ciuca. „Avem nevoie de decizii coordonate si discutate la nivelul institutiei guvernamentale si avem nevoie ca solutiile sa poata fi…

- Prim-ministrul Nicolae Ciuca s-a intalnit, joi, la Palatul Victoria, cu reprezentantii Aliantei pentru Turism, in cadrul discutiilor temele abordate vizand perspectivele bugetare privind implementarea schemei de ajutor HoReCa 2, care sa diminueze efectele generate de crizele suprapuse pe care Romania…

- „Calendarul foarte strans pe care l-am urmarit pentru indeplinirea jaloanelor si tintelor din PNRR si dialogul permanent intre institutiile statului roman si intre Guvern si Comisia Europeana fac posibila transmiterea primei cereri de plata prin care Romania va beneficia de aproximativ trei miliarde…

- "Prezenta mea alaturi de cei mai importanti investitori straini in Romania este reconfirmarea deschiderii pe care Guvernul Romaniei o are pentru investitorii straini. Pentru a depasi, asa cum spuneam, contextul dificil pe care il traversam avem nevoie de doua elemente cheie: increderea in economia Romaniei…

- „In urmatoarea perioada vom aproba in Guvern un ajutor de stat pentru stimularea investitiilor de peste un milion de euro cu impact major in economie. Practic este o schema care continua. Ea a fost reactivata si in felul acesta vom putea ca prin investitiile pe care le faceti dumneavoastra si ceilalti…

- Premierul Nicolae Ciuca sustine ca solutiile Guvernului ofera predictibilitate, necesara in perioada de criza prin cre trece Romania. O perioada care poate fi depasita numai prin investitii.Premierul Nicolae Ciuca a reiterat luni ca intr-o situatie de criza, precum cea pe care o traverseaza si Romania,…