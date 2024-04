Stiri pe aceeasi tema

- Romania a primit deja 9,3 miliarde de euro din PNRR, 30% din fondurile alocate, in contul pre-finantarii si al primelor doua cereri de plata validate de Comisia Europeana, a declarat, miercuri, Mara Roman, sefa adjuncta a Reprezentantei Comisiei Europene in Romania, la Conferinta anuala privind implementarea…

- Comisia Europeana a publicat vineri statistica preliminara referitoare la accidentele rutiere mortale produse in 2023, iar tara noastra nu mai e campioana UE la acest capitol. Anul trecut, aproximativ 20.400 de persoane au fost ucise in accidente rutiere in Uniunea Europeana (UE), in usoara scadere,…

- Potrivit unui comunicat al ministerului de resort, transmis vineri AGERPRES, Comisia Europeana a aprobat Romaniei o schema a contractelor pentru diferenta in valoare de trei miliarde de euro pentru a sprijini instalatiile eoliene si solare fotovoltaice pe uscat in vederea stimularii tranzitiei catre…

- "La 12 februarie, s-a publicat, in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, Directiva (UE) 2024/505 a Parlamentului European si a Consiliului din 7 februarie 2024 de modificare a Directivei 2005/36/CE in ceea ce priveste recunoasterea calificarilor profesionale ale asistentilor medicali generalisti formati…

- Uniunea Europeana intenționeaza, in premiera, sa sancționeze companii din China continentala, dar și din alte țari, inclusiv Turcia, India și Serbia, pentru ca au ajutat Rusia sa ocoleasca sancțiunile și sa cumpere marfuri cu destinație multipla, in contextul in care Ucraina intra in cel de-al treilea…

- Europarlamentarul Corina Cretu a anuntat ca, vinerea trecuta, Comisia Europeana a aprobat doua scheme de ajutor de stat notificate de Romania, destinate fermierilor, una in valoare de 241 de milioane de euro, iar a doua de 56 de milioane de euro, conform Agerpres. „Comisia Europeana a aprobat doua scheme…

- De curand s-a lansat o noua platforma de social media și in Romania. Rețeaua Threads a devenit in scurt timp una dintre cele mai descarcate și folosite aplicații, pe langa Instagram și Facebook. Descopera cum se folosește Threads!Descopera care sunt caracteristicile celei mai noi aplicații de social…

- Romania a absorbit fonduri europene de 90,84 miliarde de euro și a platit la bugetul Uniunii Europene 29,21 miliarde de euro, rezultand un plus de 61,6 miliarde EUR, absorbție neta de fonduri nerambursabile reușita de țara noastra in 17 ani de apartenența la Uniunea Europeana.