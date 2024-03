Stiri pe aceeasi tema

- Partidul National Liberal si Nicolae Ciuca l-au invitat la Bucuresti pe cancelarul austriac „pentru ca acesta sa-si mai bata o data joc de romani”, sustine Uniunea Salvati Romania, intr-un comunicat de presa. Potrivit reprezentantilor USR, „refuzul Austriei pe tema aderarii Romaniei la Schengen, reiterat…

- Premierul Marcel Ciolacu s-a intalnit in aceasta dimineața cu șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, prezenta la București la Congresul Popularilor Europeni. Premierul Marcel Ciolacu a scris doar doua fraze despre intalnirea pe care a avut-o cu Ursula von der Leyen din aceasta dimineața. ”Am…

- Ion Cristoiu face dezvaluirea momentului. Jurnalistul știe ce funcție va ocupa Klaus Iohannis dupa mandatul eșuat de președinte: va fi noul comisar pentru aparare in Comisia Europeana, chiar in luna iulie. In plus, Cristoiu spune ca Nicolae Ciuca ii va lua locul la conducerea Romaniei. "Ursula, care…

- Marcel Ciolacu, liderul Partidului Social Democrat (PSD), a facut recent declarații referitoare la susținerea pe care partidul sau o va acorda lui Klaus Iohannis in vederea obținerii unei poziții relevante la nivel european. Ciolacu a subliniat importanța ca un roman sa ajunga intr-o poziție-cheie in…

- Sunt tensiuni uriașe și, potrivit unor surse, liberalii vor sa ceara demiterea ministrului Barbu. In plus, se pregatește comasarea alegerilor locale cu europarlamentarele, dar și o alianța politica PSD-PNL, cu liste comune pentru Parlamentul European. Liderii PNL și PSD sunt in biroul președintelui…

- Intrebat de catre jurnaliști daca Iohannis are vreo șansa sa ajunga in fruntea Consiliului European, Marcel Ciolacu a susținut ca, de fapt, „șansa reala” este a Romaniei.„Parerea mea este ca are o șansa reala Romania, nu președintele Klaus Iohannis pentru Consiliul European și chiar avem un culoar foarte…

- Dupa eșecul notabil din 2022 pe tema aderarii la Spațiul Schengen, unii lideri liberali par sa fi schimbat tactica incepand sa se laude cu rezultatele obținute de alții, considera Daniel Catalin Zamfir, senator PSD. Criticile indreptate spre cei 10 ani de mandat ai președintelui Klaus Iohannis aduc…

- Marcel Ciolacu a raspuns luni seara, intr-un interviu la Digi24, unor intrebari adresate de liderul PNL, Nicolae Ciuca, pe tema taxelor si a pilonului II de pensii. Aceste intrebari „puse de consultanti” au fost insa o surpriza pentru premier. Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, l-a intrebat pe prim-ministru…