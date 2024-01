Nemții vor să-și mute producția și procesarea cărnii de porc în România Mai multe companii din Germania vor sa-și mute producția, dar și procesarea carnii de porc in Romania, anunța ministrul Agriculturii Florin Barbu, in timp ce efectivele locale sunt in scadere dramatica, din cauza pestei porcine africane. Producția de carne de porc in Romania se afla de ani buni in declin, pesta porcina africana (PPA) afectand toate marile complexe industriale de la noi. Chiar și așa, se pare ca Romania este interesanta pentru firmele din Germania, unul din principalii producatori de carne de porc din Europa, un furnizor important pentru piața romaneasca. Poate acesta ar putea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

