Stiri pe aceeasi tema

- Polonia vrea sa introduca controale de calitate la toate livrarile de cereale din Ucraina care tranziteaza țara, a declarat luni secretarul de stat din Ministerul polonez al Agriculturii, Michal Kolodziejczak. Anunțul vine intr-un moment in care fermierii polonezi continua protestele la scara nationala…

- Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, spune ca in Romania, foarte puțin teren agricol este nelucrat, doar undeva la 5- 6%, restul este cultivat, pentru ca fermierii primesc subvenție. Florin Barbu susține ca, saptamana viitoare, Comisia Europeana ar urma sa ia o decizie cu privire la cele doua derogari…

- Secretarul de stat in Ministerul de Externe , Iulian Fota, spune ca Romania este de acord sa participe la Schengen-ul militar . In cadrul emisiunii „Prim Plan”, secretarul de stat de la Ministerul Afacerilor Externe, Iulian Fota, a adus in atenția publicului importanța unei pregatiri adecvate pentru…

- Mai multe companii din Germania vor sa-și mute producția, dar și procesarea carnii de porc in Romania, anunța ministrul Agriculturii Florin Barbu, in timp ce efectivele locale sunt in scadere dramatica, din cauza pestei porcine africane. Producția de carne de porc in Romania se afla de ani buni in declin,…

- O categorie de romani are posibilitatea sa primeasca o pensie comunitara, beneficiind astfel de contribuțiile aduse in mai multe state ale Uniunii Europene. Totuși, pentru a beneficia de acest tip de pensie, aceștia trebuie sa indeplineasca anumite condiții specifice fiecarui loc unde au muncit. In…

- Marcel Ciolacu se afla in a doua zi a vizitei oficiale in Statele Unite, unde are programate discuții importante cu secretarul de Stat și cu cel al Apararii. Cu o seara inainte, premierul țarii a impartașit amintiri din trecut cu reprezentanții comunitații romanești din SUA. Marcel Ciolacu le-a povestit…

- ”Fac parte dintr-o generatie in care am fost invatati sa nu irosim resursele pe care le avem la dispozitie. Imi amintesc cum in copilarie toate mingile de fotbal ni le luam cu banii stransi pe sticlele pe care le strangeam zile in sir toti copiii de la bloc. Dar dincolo de aceste mici beneficii, cred…

- Premierul Marcel Ciolacu a participat la inaugurarea primului centru de colectare al sistemului de Garanție-Returnare, la Bonțida, in județul Cluj. Ciolacu susține ca este un moment istoric pentru Romania, care va avea al doilea sistem ca marime din Europa, dupa Germania.”Fac parte dintr-o generație…