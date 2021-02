Stiri pe aceeasi tema

- Avocatii liderului opozitiei ruse Aleksei Navalnii au facut vineri recurs la pedeapsa cu inchisoarea de trei ani si jumatate impusa la 2 februarie pentru incalcarea termenilor unui control judiciar, transmite EFE, potrivit AGERPRES. Tribunalul Urban din Moscova va analiza apelul la 20 februarie,…

- Alexei Navalnii a fost condamnat de instanța rusa la doi ani și jumatate de inchisoare, conform CNN . Proteste in toata Rusia Aleksei Navalnii este unul dintre principalii opozanți ai președintelui Vladimir Putin și a fost otravit in urma cu cateva luni cu un agent neurotoxic, Noviciok. A reușit sa…

- Un tribunal rus a decis joi, cu trei zile inainte de noi manifestatii prevazute in intreaga Rusie, sa-l mentina in detentie pe opozantul Aleksei Navalnii. Acesta a fost incarcerat de la intoarcerea sa in tara, pe 17 ianuarie, relateaza AFP. „Decizia privind prelungirea perioadei de detentie pana la…

- Presedintele Poloniei, Andrzej Duda, a cerut Uniunii Europene sa sporeasca sanctiunile impotriva Rusiei, in urma arestarii opozantului Aleksei Navanii si a reprimarii manifestatiilor in favoarea acestuia. „Daca dorim sa impunem respectarea dreptului international, singura modalitate de a o face fara…

- Opozantul politic rus Aleksei Navalnii revine, duminica, la Moscova, dupa ce a stat mai multe luni in Germania, in urma otravirii cu agentul neurotoxic Noviciok. Politicianul a acuzat o tentativa de asasinat la adresa sa, pusa in practica la ordinul presedintelui rus Vladimir Putin.

- Disidentul rus Aleksei Navalnii a declarat luni ca o echipa de agenti ai serviciului secret rus FSB (Serviciul Federal de Securitate) a incercat sa-l ucida la ordinul presedintelui Vladimir Putin, transmite DPA. Potrivit unei inregistrari postate pe YouTube de Navalnii, aceasta echipa…