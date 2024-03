Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe din Germania si-a inasprit recomandarile de calatorie pentru Rusia si acum avertizeaza „ferm” impotriva deplasarilor cetatenilor germani in aceasta tara, transmit joi dpa si EFE, preluate de Agerpres.

- Germania iși avertizeaza propriii cetațeni sa nu calatoreasca in Rusia din cauza deteriorarii continue a situației. Ministerul Afacerilor Externe a inasprit recomandarile de calatorie pentru Rusia si avertizeaza „ferm” impotriva deplasarilor cetatenilor germani in aceasta tara, transmit joi dpa si EFE,…

- Opozantul rus Aleksei Navalnii era, in momentul mortii sale, pe punctul de a fi eliberat in cadrul unui schimb de prizonieri, a sustinut luni Maria Pevcih, o aliata a lui Navalnii. Pevcih a afirmat pe YouTube ca negocierile privind predarea lui Navalnii si a doi cetateni americani, pe care nu i-a numit,…

- Liudmila Navalnaia a intentat miercuri un proces pentru „inacțiunea comisiei de ancheta de a elibera cadavrul lui Aleksei”, potrivit lui Ivan Jdanov, directorul Fundației Anticorupție fondata și condusa de opozantul rus care a murit vineri intr-o colonie penitenciara, relateaza CNN.Presa de stat rusa…

- Sute de oameni, multi dintre ei emigranti rusi, s-au adunat vineri seara in intreaga Europa si in SUA, adesea in fata ambasadelor ruse, pentru a aduce un omagiu adversarului numarul unu al Kremlinului, Aleksei Navalnii, a carui moarte in inchisoare a fost anuntata in aceeasi zi de Moscova, informeaza…

- MAE condamna incalcarile dreptului internațional in Rusia dupa moartea lui Alexei Navalni i: ”O pierdere uriasa in eforturile pentru consolidarea valorilor democratice” Ministerul Afacerilor Externe isi exprima regretul profund ca urmare a anuntului despre decesul in inchisoare al politicianului rus…

- Presedintele francez Emmanuel Macron si omologul sau ucrainean Volodimir Zelenski au semnat vineri seara, la Paris, un acord bilateral de securitate menit sa garanteze un sprijin civil si militar pe termen lung pentru Ucraina in plin razboi cu Rusia, relateaza AFP. Potrivit acordului, Franta se angajeaza…

- Conflictele politice internaționale seamana izbitor de bine cu cele dinaintea celor doua razboaie mondiale și ar conduce spre un al treilea razboi, spun specialiștii. Marile puteri, in special China, vor dori sa-și asigure resursele naturale prin incheierea unor alianțe cu regimuri autoritare din toata…