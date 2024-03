Nastassja Kinski, privind în urmă cu pudoare. Ar vrea să interzică scenele nud filmate acum 47 de ani „Certificatul de maturitate” din 1977 este unul dintre cele mai de succes episoade din serialul polițist difuzat de ARD „Locul crimei” . Nastassja Kinski avea 15 ani cand a filmat scene nud pentru acest serial. Acum actrița vrea sa ia masuri legale pentru interzicerea acestora. In varsta de 63 de ani, actrița l-a insarcinat pe avocatul Christian Schertz sa puna in aplicare acest lucru și sa interzica acele scene, dupa cum relateaza revista germana „Spiegel”. Kinski, fiica actorului Klaus Kinski, care a murit in 1991, a jucat rolul unei eleve de 17 ani care are o aventura cu profesorul ei. Nastassja… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

