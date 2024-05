Noua tulplina Covid, ”FLiRT” este monitorizata atent in Europa și Statele Unite, intrucat se transmite extrem de rapid și ar putea deveni predominanta in aceasta vara. Dupa patru ani de la inceputul pandemiei, Covid continua sa inregistreze mutații. Noua varianta, numita KP.2 de comunitatea științifica, este poreclita FLiRT, legat de literele care apar in numele […] The post ”FLiRT”, noua tulpina Covid. Cat este de periculoasa? appeared first on Puterea.ro .