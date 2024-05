Stiri pe aceeasi tema

- Ciclonul care a provocat furtuni puternice in Europa in ultimele zile se apropie de Romania, aducand cu sine ploi torențiale, vant puternic și descarcari electrice. Meteorologii avertizeaza ca, deși impactul va fi mai redus fața de alte zone europene, instabilitatea atmosferica va fi semnificativa.…

- In deschiderea ședinței de guvern de joi, premierul Marcel Ciolacu a anunțat ca executivul a decis sa investeasca 11 miliarde de lei pentru modernizarea liniei de cale ferata Focșani-Roman. Aceasta investiție, finanțata din fonduri europene, vizeaza reabilitarea a aproximativ 150 de kilometri de cale…

- Extinderea in strainatate este un element ce caracterizeaza majoritatea companiilor de succes, in special pe cele de pe piețe precum Grecia, care au anumite limite. Companiile grecești se orienteaza spre a activa in afara granițelor, iar destinațiile principale sunt Cipru și Romania. Companiile grecești…

- Olandezii au dorit sa profite de perioada privatizarilor din Romania pentru a prelua controlul Portului Constanța. Scopul ascuns al unei asemenea manevre manageriale ar fi fost eliminarea treptata a concurenței pe care Portul Constanța ar fi putut-o face Portului Rotterdam din Olanda. In prezent, Portul…

- Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime (CNAPM) Constanta anunța ca, in urmatoarele doua luni, adica pana la inceperea campaniei de recoltare, toate drumurile intens circulate din Portul Constanta vor fi asfaltate. Lucrarile de asfaltare vizeaza drumurile intens circulate din Portul Constanta…

- Bulgaria a luat o decizie ingrijoratoare care amenința sa submineze principiile și valorile spațiului Schengen. De la 1 aprilie, statul european va incepe sa elibereze vize Schengen pentru cetațenii ruși, deschizand astfel calea pentru intrarea necontrolata a acestora in Europa. Aceasta mișcare brusca…

- O rețea criminala internaționala din care faceau parte și romani a fost destructurata, dupa o ampla operațiune a polițiștilor din Grecia. Membrii rețelei sunt acuzați de comiterea a peste 60 de crime in ultimul deceniu. In jur de 40 de persoane, in principal din țari precum Serbia, Muntenegru, Albania…

- Comasarea alegerilor reprezinta o batjocura fata de cetatean, transmite președintele partidului Alternativa Dreapta, Adela Mirza, din SUA, unde a participat la CPAC 2024. „A fost o onoare sa reprezint Romania si Alternativa Dreapta la CPAC 2024, reuniunea partidului Republican din SUA cu partidele…